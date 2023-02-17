Золотые ворота во Владимире должны отреставрировать в 2025 году

. Фото: Полина Немчинова

Министерство культуры, наконец, объявило конкурс на реставрацию Золотых ворот. Работы оценили в 146,8 миллионов рублей.

Состояние памятника весьма удручающее: оголена кирпичная кладка, местами нет штукатурки, стены покрыты трещинами, на лестницах есть сколы, на дверях и окнах - коррозия. В неудовлетворительном состоянии находятся также цоколь и окна.

Ранее Владимиро-Суздальский музей-заповедник сообщал, что памятник ждет комплексная реставрация, включающая не только внутренние и наружные работы, но и модернизацию инженерно-технический сетей.

Подрядчика для обновления Золотых ворот определят 10 марта, а завершиться работы должны до 1 августа 2025 года.