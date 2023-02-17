Жители Владимирской области стали есть меньше капусты

. Фото: Алексей БУЛАТОВ

17 февраля отмечается Всемирный день капусты. Владимирстат подготовил информацию об этом овоще в регионе.

За последние пять лет в области отмечается снижение потребление капусты населением. Если в 2017 году в среднем владимирцами было съедено 30,5 кг этого овоща, то уже в 2021 году на 7,8 кг меньше.

По материалам выборочного исследования бюджетов домашних хозяйств выяснилось, что горожане включают в свой ежедневный рацион капусту чаще, чем селяне. Так в 2021 году в среднем на одного потребителя из городской местности пришлось 14,2 кг капусты, а на долю сельского всего 8,5 кг.