Во Владимире началось строительство второго корпуса инфекционной больницы

Строительство инфекционной больницы во Владимире. Фото: правительство Владимирской области

Как сообщил министр здравоохранения Владимирской области Артем Осипов, на днях руководство региона внесло в федеральный Минздрав предложение по увеличению расходов на строительство второго корпуса инфекционной больницы. Напомним — ее строят на территории ОКБ в Загородном.

В общей сложности на возведение второго корпуса требуется 1 миллиард 600 миллионов рублей, в начале следующей недели в Минздраве руководство Владимирской области проведет встречу по этому поводу.

По словам Артема Осипова, этот корпус необходим для того, чтобы скомплектовать в нем все вспомогательные подразделения инфекционного профиля.

- Соответственно, это отдельно стоящая лаборатория для работы с биометариалами, лаборатория соответствующего уровня биологической безопасности. Кроме того, там будет располагаться секционная для проведения гистологических и патоморфологических исследований для работы с патогенным материалом и другие вспомогательные службы, которые должны присутствовать в инфекционной больницы, чтобы полностью обеспечивать замкнутый цикл, - объяснил Артем Осипов.