Во Владимире открыли бюст героя России Романа Кутузова

фото с сайта мэрии

16 февраля во Владимирском филиале РАНХиГС прошла церемония открытия бюста Героя России, генерал-лейтенанта Романа Кутузова. Роман Кутузов родился во Владимире именно в этот день в 1969 году. В 2012 году с отличием закончил факультет управления Владимирского филиала РАНХиГС по направлению «Государственное и муниципальное управление».

Все, кто лично знал Романа Кутузова, отмечали его высокие профессиональные и личные качества.

Вячеслав Картухин сообщил, что бюст Роману Кутузову установлен в рамках проекта «Аллея Российской славы». Его автором стал руководитель проекта «Аллея Российской славы» Михаил Сердюков. С предложением установить бюст Роману Кутузову в стенах Владимирского филиала РАНХиГС обратились родные Романа Владимировича, и руководство вуза с благодарностью приняло его.

Напомним, что во Владимире именем Романа Кутузова названа улица, также имя героя присвоено школе №9, выпускником которой он был. В планах - назвать его именем сквер на проспекте Ленина.