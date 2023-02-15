Во Владимирской области построят второй автоматический пункт весового и габаритного контроля

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В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» во Владимирской области для сохранения дорог регионального и межмуниципального значения развивается система весового и габаритного контроля. Первый автоматический пункт весогабаритного контроля начал работу в декабре 2021 года в Александровском районе на автодороге Колокша – Кольчугино – Александров – Верхние Дворики. За время его эксплуатации количество фиксируемых нарушений весогабаритных параметров снизилось на 79 процентов.

Автоматический пункт весового и габаритного контроля с помощью сенсоров и датчиков измеряет ширину, высоту и массу проходящего транспортного средства, в том числе и по осям. Кроме того, оборудование комплекса фиксирует превышение установленной скорости, движение по встречной полосе и выезд на обочину. При выявлении нарушения материалы в автоматическом режиме передаются в Ространснадзор для привлечения владельца транспорта к административной ответственности. Водитель может узнать о факте нарушения весогабаритных параметров на табло переменной информации, установленном в 300 м от зоны контроля по ходу движения.

В 2023 году запланировано строительство ещё одного автоматического пункта весового и габаритного контроля на дороге межмуниципального значения Струнино – Площево. В настоящее время ведутся проектные работы.