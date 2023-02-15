Для развития туризма во Владимирской области расчистят и укрепят берега Клязьмы

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14 февраля на расширенном заседании Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию обсудили проблемы в сфере использования и оборота земель сельхозназначения, развития сельских территорий и расчистки реки Клязьмы во Владимирской области.

Как подчеркнул председатель Комитета СФ Александр Двойных, расчистка и берегоукрепление Клязьмы – социально значимый для Владимирской области проект, реализация которого позволит обеспечить прокладку привлекательных туристических маршрутов по реке и рекреационные возможности для жителей региона. Эту тему поднял в своём выступлении заместитель губернатора Александр Максимов.

При обсуждении вопроса было отмечено, что требуется выделение в 2023 – 2027 годах дополнительных 40 миллионов рублей на разработку проектно-сметной документации по расчистке и укреплению берегов реки Клязьма на протяжении 18 километров и 1,5 миллиарда рублей на реализацию этих мероприятий в рамках федеральной программы «Сохранение уникальных водных объектов» нацпроекта «Экология».