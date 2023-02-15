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НовостиОбщество15 февраля 2023 7:05

Для развития туризма во Владимирской области расчистят и укрепят берега Клязьмы

Для этого необходимо 1,5 миллиарда рублей из федерального бюджета
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
фото регионального Правительства

фото регионального Правительства

14 февраля на расширенном заседании Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию обсудили проблемы в сфере использования и оборота земель сельхозназначения, развития сельских территорий и расчистки реки Клязьмы во Владимирской области.

Как подчеркнул председатель Комитета СФ Александр Двойных, расчистка и берегоукрепление Клязьмы – социально значимый для Владимирской области проект, реализация которого позволит обеспечить прокладку привлекательных туристических маршрутов по реке и рекреационные возможности для жителей региона. Эту тему поднял в своём выступлении заместитель губернатора Александр Максимов.

При обсуждении вопроса было отмечено, что требуется выделение в 2023 – 2027 годах дополнительных 40 миллионов рублей на разработку проектно-сметной документации по расчистке и укреплению берегов реки Клязьма на протяжении 18 километров и 1,5 миллиарда рублей на реализацию этих мероприятий в рамках федеральной программы «Сохранение уникальных водных объектов» нацпроекта «Экология».