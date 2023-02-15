В Коврове произошел пожар на территории Ковровского механического завода

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, в 05.18 диспетчеры пожарной охраны приняли сигнал о возгорании, случившемся в производственном здании на улице Социалистическая, 26, на территории КМЗ.

На место ЧП выехали 23 сотрудника Ковровского пожарно-спасательного гарнизона на семи машинах, а также расчеты ведомственных пожарных охран ОАО «КЭМЗ», ВПО «Аскона» и ВПО «ЗИД» - 12 человек на трех машинах.

К моменту прибытия первых расчетов внутри здания наблюдалось сильное задымление. Внутрь прошли два звена газодымозащитников, которые направились на разведку и тушение. В результате пламя было локализовано и ликвидировано на площади 200 квадратных метров, огню не дали разойтись по всему зданию.

К счастью, никто из людей не пострадал. Причину пожара устанавливают дознаватели МЧС.