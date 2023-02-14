Больше пяти тысяч медиков Владимирской области получили специальную социальную выплату

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Отделение Социального фонда РФ по Владимирской области перечислило первые специальные социальные выплаты медицинским работникам, установленные правительством с января этого года. На данный момент средства перечислены 5 266 работникам на общую сумму 42 миллиона 846 тысяч рублей.

Работа по начислению выплат медикам только началась. По мере поступления реестров работников из медицинских организаций специалисты Отделения Социального фонда начисляют выплату и перечисляют медицинским работникам средства.

Самостоятельно обращаться в фонд, подавать заявления или справки не требуется. Территориальные отделения Социального фонда перечисляют деньги в течение 7 рабочих дней после того, как медицинская организация представляет в фонд реестр работников.

Новая выплата полагается медикам первичного звена здравоохранения, центральных районных, районных и участковых больниц, а также работникам станций и отделений скорой помощи. Размер выплаты варьируется от 4,5 тыс. до 18,5 тыс. рублей в зависимости от категории специалиста и вида организации.