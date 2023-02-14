В Петушинском районе уроженец Подмосковья задержан за сбыт наркотиков

. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, следователи полиции Петушинского района завершили расследование уголовного дела по факту покушения на сбыт наркотиков и незаконного хранения наркотических веществ.

34-летнего уроженца Московской области, живущего в Петушках, задержали в ноябре. В его квартире полицейские нашли и изъяли 92 грамма синтетического наркотика, а также подготовленные для фасовки вещества полиэтиленовые пакеты. По версии следствия, сбывать наркотики мужчина должен был через тайники-закладки.

Также в одном из городских магазинов в ячейке полицейские обнаружили и изъяли еще четыре свертка с наркотиком, которые, по словам задержанного, принадлежали ему.

Свою вину мужчина полностью признал. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено на рассмотрение в Петушинский районный суд.