Владимирские медработники 21 раз позвонили на «горячую линию» прокуратуры

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Ранее прокуратура Владимирской области сообщила об открытии специальной «горячей линии», на которую медицинские работники региона могут обратиться с вопросами и жалобами по фактам нарушения трудового законодательства и выплаты зарплаты.

По состоянию на 13 февраля в надзорном ведомстве региона уточнили, что в общей сложности на организованную «горячую линию» поступил 21 звонок. При этом обращаются в основном не конкретные люди, а представители целых коллективов.

В прокуратуре пока не называют конкретных медучреждений, обратившихся к ним с жалобами, и предметов самих жалоб. Все это озвучат после того, как закончатся массовые обращения.

Напомним — обратиться на «горячую линию» для медработников можно в рабочие дни с 9-00 до 18-00 по телефону (84922) 32-42-66, прокурору управления по надзору за исполнением федерального законодательства Вазганава Кристине Джемаловне.