Во Владимирской области 13 февраля коронавирус подтвержден у 63 человек

. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Во Владимирской области за прошедшие сутки 13 февраля лабораторно подтверждено 63 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.

12 случаев во Владимире, 10 случаев в Гусь-Хрустальном, по 9 заболевших в Муромском и Ковровском районах, 5 - в Петушинском, по 2 - в Кольчугинском, Александровском, Киржачском, Камешковском, Гороховецком, Суздальском, Селивановском районах и Радужном, по 1 - в Собинском и Вязниковском районах.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 179845 случаев заболевания (49876 сл. в г. Владимире, 19431 сл. в Муромском, 21269 сл. в Ковровском, 6393 сл. в Петушинском, 8662 сл. в Кольчугинском, 11017 сл. в Александровском, 7244 сл. в Юрьев-Польском, 16060 сл. в Гусь-Хрустальном, 1741 сл. в Судогодском, 3597 сл. в Собинском, 2005 сл. в г. Радужный, 5866 сл. в Киржачском, 4125 сл. в Камешковском, 3316 сл. в Гороховецком, 4590 сл. в Меленковском, 6075 сл. в Вязниковском, 6243 сл. в Суздальском, 2335 сл. в Селивановском).