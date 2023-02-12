Во Владимирской области 12 февраля 2023 года коронавирусом заболели 65 человек

. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Заболеваемость коронавирусом во Владимирской области снова растет. За прошедшие сутки 12 февраля 2022 года лабораторно подтверждено 65 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

Вот как распределились случаи по районам: 15 сл. в г.Владимире, 6 сл. в Муромском, 12 сл. в Ковровском, 3 сл. в Петушинском, 2 сл. в Кольчугинском, 2 сл. в Александровском, 1 сл. в Юрьев-Польском, 11 сл. в Гусь-Хрустальном, 1 сл. в Собинском, 3 сл. в г. Радужный, 1 сл. в Киржачском, 3 сл. в Камешковском, 1 сл. в Гороховецком, 1 сл. в Меленковском, 1 сл. в Вязниковском, 1 сл. в Суздальском, 1 сл. в Селивановском.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 179782 случая заболевания (49864 сл. в г. Владимире, 19422 сл. в Муромском, 21260 сл. в Ковровском, 6388 сл. в Петушинском, 8660 сл. в Кольчугинском, 11015 сл. в Александровском, 7244 сл. в Юрьев-Польском, 16050 сл. в Гусь-Хрустальном, 1741 сл. в Судогодском, 3596 сл. в Собинском, 2003 сл. в г. Радужный, 5864 сл. в Киржачском, 4123 сл. в Камешковском, 3314 сл. в Гороховецком, 4590 сл. в Меленковском, 6074 сл. в Вязниковском, 6241 сл. в Суздальском, 2333 сл. в Селивановском).