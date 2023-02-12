В 2023 году во Владимирской области планируется завершить строительство 5 школ

Фото с сайта Правительства Владимирской области.

Правительство Владимирской области сообщило о том, что в 2023 году в регионе в рамках нацпроекта «Образование» будут строить шесть новых школ. Пять из них даже должны ввести в эксплутацию.

Так, в этом году продолжается возведение школы на 1100 мест в Коврове. По проекту учебное заведение будет состоять из 6 блоков. Начальная школа займёт отдельный трехэтажный корпус. Также в 2022 году начали строительство школ на 500 мест с открытой спортивно-игровой площадкой в Вязниках и на 1100 мест в Покрове, а также двух начальных школ – на 240 мест в селе Сновицы Суздальского района и на 350 мест в Гусь-Хрустальном. Их возведение планируется завершить уже в этом году.

Строительство школы в микрорайоне Сновицы-Веризино города Владимира планируется начать в текущем году, а ввести её в эксплуатацию – в следующем. Новое учебное заведение позволит ликвидировать вторые смены в школах областного центра и будет способствовать развитию нового микрорайона.