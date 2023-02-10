Александр Смирнов назначен представителем Правительства Владимирской области в Докучаевске

фото с сайта Правительства Владимирской области

Бывший глава Судогодского района Александр Смирнов назначен представителем Правительства Владимирской области в подшефный Докучаевск, где займёт пост первого заместителя главы администрации города, на котором ранее трудился Александр Захаров. Александр Смирнов, как и его предшественник, будет отвечать за взаимодействие между 33 регионом и Докучаевском, оказывать поддержку в реализации инфраструктурных проектов по восстановлению города.

Сейчас в ДНР под руководством первого заместителя Губернатора Дмитрия Лызлова работает делегация, в которую вошли представители ряда муниципалитетов и депутаты Законодательного Собрания Владимирской области. Цель работы делегации - закрепить важные социальные объекты за муниципальными образованиями для оказания адресной поддержки.