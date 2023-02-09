В гусевском парке "Сказка" появятся персонажи из сказки "Сивка-Бурка"

фото предоставлено Благотворительным фондом «Шаг в жизнь»

Благотворительный фонд «Шаг в жизнь» подвел итоги творческого конкурса «Загляни в сказку в Гусь-Хрустальном». В этом году участие в творческом конкурсе приняли 79 детей. Тематикой конкурсных работ стали сюжеты из сказок «Сивка-бурка», «Лиса и журавль» и «Сказка про Иванушку-дурачка».

Кубок победителя в номинации "Великий волшебник программы" и главный приз в виде электронной книги получит 10-летняя Нелли Гущина. На основе её макета по сказке «Сивка-Бурка» будет изготовлен новый арт-объект для городского парка «Сказка» с именной табличкой победителя. Изготовлением скульптурной группы из дерева традиционно займется мастер программы «Загляни в сказку» Игорь Володин.

«В этом году результаты конкурса удивили нас всех – так много души, творчества и желания было вложено в каждую работу. Дети сильно выросли своём умении и мастерстве за эти три года. И конкурс совершенно точно нужен в этом городе - развивать творчески детей и возрождать гусевскую «Сказку»», – прокомментировала исполнительный директор Фонда Анфиса Чернова.