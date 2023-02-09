Во Владимире откроется фотовыставка «Магия театра»

фото отделения Банка Владимир

10 февраля во Владимирском областном Доме работников искусств откроется фотовыставка с изображениями памятных монет под названием «Магия театра».

В сюжете монет – сцены из знаменитых спектаклей, поставленных в разные годы в российских театрах. Такие знаменитые постановки как «Щелкунчик», «Спартак», «Раймонда», «Спящая красавица» запечатлены в отчеканенных рисунках. Можно увидеть и портреты великих режиссеров, композиторов, писателей, чье творчество связано с театром – Петра Чайковского, Юрия Любимова, Аркадия Райкина.

«Выставка названа в честь одноименной монеты «Магия театра». Это главная монета экспозиции, она была выпущена в 2018 году и посвящена Году театра в России. Ее дизайн объединяет в себе оперу и балет. На монете художники-медальеры запечатлели образы оперы «Иоланта» и балета «Щелкунчик» — постановок, известных во всем мире уже 130 лет», — отметила эксперт владимирского отделения Банка России Наталья Верба.

Оригиналы представленных на выставке памятных монет выполнены из драгоценных металлов — платины, золота, серебра и палладия, поэтому требуют особых условий хранения. Знакомство с ними за пределами музейных помещений возможно только в формате фотовыставки, поэтому посетители экспозиции увидят увеличенные изображения монет. Такой формат позволит рассмотреть все тонкости работы художников-медальеров. Кроме того, полотна сопровождаются описаниями технических характеристик монет и историей создания рисунка.

Выставка будет работать до 3 марта.