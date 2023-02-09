Во Владимирской области упростили правила приготовления пищи на мангале

. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С 1 марта текущего года в России вступят в силу новые поправки к Правилам противопожарного режима. В частности, изменится и приложение №4, которое рассказывает о сжигании мусора в специальных емкостях и приготовлении пищи на мангалах и жаровнях.

В целом правила остаются теми же — использование открытого огня должно производиться на расстоянии не менее 50 метров до ближайшего объекта и 100 метров от хвойного леса и минимум 30 от лиственного или отдельно растущих деревьев.

Однако в пункте 5, где говорится о том, что при использовании открытого огня для приготовления пищи на мангалах и жаровнях эти расстояния допустимо уменьшать до 5 метров, а зону очистки до 2 метров, внесены изменения.

Правда, упрощение сделано только в формулировке. Если сейчас уменьшать это расстояние можно на участках населенных пунктов и на садовых участках, относящихся к землям сельхозназначения, то с 1 марта сельхозназанчение земли исключили. Теперь речь идет об использовании огня на садовых и огородных участках, а также на участках населенных пунктов без конкретики.

Проще говоря — жители могут спокойно жарить шашлык у себя на дачах не ближе 5 метров к дому не задумываясь, на какой именно земле они расположены.