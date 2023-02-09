Во Владимирской области 9 февраля коронавирус подтвержден у 48 человек

. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Во Владимирской области за прошедшие сутки 9 февраля 2023 года лабораторно подтверждено 48 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

12 случаев во Владимире, 8 - в Гусь-Хрустальном, по 7 - в Муромском и Ковровском районах, 3 - в Александровском, по 2 - в Киржачском и Вязниковском районах, по 1 заболевшему в Кольчугинском, Юрьев-Польском, Собинском, Камешковском, Меленковском, Селивановском районах и Радужном.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 179605 случаев заболевания (49824 сл. в г. Владимире, 19399 сл. в Муромском, 21230 сл. в Ковровском, 6385 сл. в Петушинском, 8654 сл. в Кольчугинском, 11008 сл. в Александровском, 7243 сл. в Юрьев-Польском, 16020 сл. в Гусь-Хрустальном, 1741 сл. в Судогодском, 3594 сл. в Собинском, 1997 сл. в г. Радужный, 5860 сл. в Киржачском, 4116 сл. в Камешковском, 3313 сл. в Гороховецком, 4585 сл. в Меленковском, 6071 сл. в Вязниковском, 6236 сл. в Суздальском, 2329 сл. в Селивановском).