В Муроме судебные приставы в ходе рейда с ГИБДД арестовали три машины

Фото: УФССП России по Владимирской области

Как сообщает Управление ФССП России по Владимирской области, судебные приставы Мурома провели совместный рейд с Госавтоинспекции, в ходе которого на дорогах было остановлено и проверено более 30 автолюбителей.

При помощи специального комплекса «Дорожный пристав» должников выявляли в потоке транспорта, после чего их останавливал инспектор ГИБДД. Далее по базе данных приставы проверяли их задолженность.

Кому-то просто вручали требования о явке на прием к судебному приставу, а к кому-то применяли более серьезные меры. Чаще всего долги за людьми числились по штрафам ГИБДД, по алиментам, ЖКХ и кредитам. Многие решили оплатить задолженности сразу, но в трех случаях приставам пришлось наложить арест на три автомобиля — две отечественные машины и одну иномарку. Общая сумма задолженностей у их владельцев составила 650 тысяч рублей. Кроме того, у одного водителя арестовали мобильный телефон.

Подобные рейды будут продолжены.