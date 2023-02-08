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НовостиОбщество8 февраля 2023 14:39

В Муроме судебные приставы в ходе рейда с ГИБДД арестовали три машины

Должников останавливали на дорогах города
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: УФССП России по Владимирской области

Фото: УФССП России по Владимирской области

Как сообщает Управление ФССП России по Владимирской области, судебные приставы Мурома провели совместный рейд с Госавтоинспекции, в ходе которого на дорогах было остановлено и проверено более 30 автолюбителей.

При помощи специального комплекса «Дорожный пристав» должников выявляли в потоке транспорта, после чего их останавливал инспектор ГИБДД. Далее по базе данных приставы проверяли их задолженность.

Кому-то просто вручали требования о явке на прием к судебному приставу, а к кому-то применяли более серьезные меры. Чаще всего долги за людьми числились по штрафам ГИБДД, по алиментам, ЖКХ и кредитам. Многие решили оплатить задолженности сразу, но в трех случаях приставам пришлось наложить арест на три автомобиля — две отечественные машины и одну иномарку. Общая сумма задолженностей у их владельцев составила 650 тысяч рублей. Кроме того, у одного водителя арестовали мобильный телефон.

Подобные рейды будут продолжены.