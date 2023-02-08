Житель Мурома сядет на пять лет в колонию за угон автомобиля

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Муромский городской суд вынес приговор в отношении ранее судимого местного жителя. Он признан виновным в краже, совершенной в крупном размере, а также в двух преступлениях по статье "покушения на кражу, совершенную в крупном размере".

Установлено, что в ночь на 24 апреля 2020 года осужденный, находясь у дома № 26-в по улице Орловская города Муром, используя имеющиеся при нем приспособления для механического взлома с последующим отпиранием замков дверей автомобиля и запуска двигателя, открыл дверцу автомобиля "КИА РИО", проник в его салон, и, запустив двигатель, скрылся с места преступлении. Хозяину автомобиля причинён ущерб на сумму 718 тысяч рублей, сообщает областная прокуратура. В ходе следствия автомобиль был найден на территории Меленковского района и возвращён хозяину

Кроме того, в ночь на 22 декабря 2020 года мужчина аналогичным способом пытался украсть автомобиль "КИА РИО" стоимостью более 500 тысяч и "Хендэ Солярис" стоимостью более 360 тысяч рублей, однако, не смог. В первом случае ему не удалось открыть дверь автомобиля, а в открытом им автомобиле Хендэ он потерял приспособление для запуска двигателя.

Суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.