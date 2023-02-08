Во Владимирской области в январе смертности почти в 2,5 раза превысила рождаемость

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За первый месяц года органами ЗАГС 33 было составлено 3589 записей актов. В брак вступили 357 пар, развелось 437 семей. 128 записей было сделано на установление отцовства, сообщает Министерство ЗАГСа и архивов Владимирской области.

В январе на свет в регионе появился 731 ребенок. Однако за этот же период умерло почти в два раза больше - 1874 человека.

Больше всего родилось во Владимире – 293 ребенка, в Коврове – 89 малышей, в Муроме – 65 человек. Меньше всего родилось в Селивановском районе – 7 детей, Гороховецком районе – 4 человека и в Радужном – 3 малыша.

По количеству смертей лидирует Владимир – 417 человек, Ковров – 197 человек, Муром – 182 человека. В Александровском районе за январь умерло 162 человека.