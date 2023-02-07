В Лакинске во время пожара в бане пострадал 56-летний мужчина

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, в 21.53 диспетчеры пожарной охраны Собинского пожарно-спасательного гарнизона получили информацию о пожаре в городе Лакинск у дома №96 «а» по улице Мира, где загорелась баня.

На место выехали 15 сотрудников МЧС на пяти пожарных машинах.

К моменту их приезда баня горела по всей площади, также в огне оказалась стоящая рядом хозпостройка. Как выяснилось, сообщение о пожаре было поздним. Огонь грозил перекинуться и на соседние постройки, но пожарным удалось предотвратить его распространение и ликвидировать пожар на площади 21 квадратный метр.

К сожалению, в огне пострадал 56-летний мужчина, которому оказали медицинскую помощь. Дознаватели МЧС устанавливают причину возгорания.