В Судогодском районе два человека погибли в лобовом столкновении автомобилей

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Управление ГИБДД УМВД России по Владимирской области, в 22.50 на 74 километре трассы «Владимир — Муром — Арзамас» у деревни Колычево 34-летний водитель легковой машины «Опель Аккорд» пошел на обгон, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомашиной «Хонда Аккорд», которой управлял 27-летний мужчина.

К сожалению. В результате полученных травм водитель «Опеля» и его 40-летняя пассажирка погибли, водителя «Хонды» бригада «скорой помощи» увезла в больницу.

На месте ДТП также работали сотрудники регионального ГУ МЧС, которые деблокировали пострадавших. По факту ДТП в Госавтоинспекции проводится проверка, устанавливаются обстоятельства случившегося.