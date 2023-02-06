В Судогодском районе на трассе «Владимир-Муром» столкнулись четыре машины

. Фото: Олег УКЛАДОВ

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, ДТП произошло в 16.40 на 19 километре трассы «Владимир-Муром-Арзамас».

По предварительным данным Госавтоинспекции, 18-летний парень на «Шевроле» при движении в сторону Владимира во время прохождения поворота выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «Ниссан» под управлением 49-летнего водителя и «Ладой» десятой модели, за рулем которой находилась 22-летняя девушка.

После удара «Ниссан», в свою очередь, тоже вылетел на встречную полосу, где ударил автомобиль «Киа» под управлением 42-летнего мужчины.

В результате ДТП пострадала девушка, управлявшая «Ладой». Ее вытаскивали из разбитой кабины сотрудники аварийно-спасательной службы Владимирской области, после чего «скорая помощь» увезла пострадавшую в больницу. Другие участники аварии травм не получили.

По факту ДТП в Госавтоинспекции проводится проверка, устанавливаются обстоятельства происшествия. Водителей в ГИБДД просят быть внимательными и осторожными. В связи с погодными условиями и образовавшейся местами наледью следует выбирать безопасную скорость,выдерживать интервалы и не совершать резких маневров.