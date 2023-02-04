Двое жителей Владимирской области освобождены из плена

Фото: кадр видео Минобороны России

Глава Владимирской области днем 4 февраля рассказал о том, что еще двое владимирцев, находившихся в украинском плену, были освобождены. Александр Авдеев поблагодарил за проделанную работу регионального омбудсмена Людмилу Романову и уполномоченного по правам человека Татьяну Москалькову.

- Не останавливаемся, следим за судьбой каждого бойца. Все до единого защитники должны быть освобождены, - сообщил Александр Авдеев.

В скором времени оба бойца вернутся во Владимирскую область.

Ранее в Минобороны России официально сообщили, что 4 февраля из украинского плена были освобождены 63 российских военнослужащих.