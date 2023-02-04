В Киржаче хозяйка жилого дома получила ожоги во время крупного пожара

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, в 11.42 диспетчеры Киржачского пожарно-спасательного гарнизона получили информацию о горящем доме на улице Калинина. На место выехали девять сотрудников МЧС на двух пожарных машинах.

Когда расчеты прибыли на место, крыша дома полностью была объята огнем. Также полыхали пристройки, частично огонь добрался и до комнат. Пожарным удалось отстоять жилую часть дома и ликвидировать пожар, площадь которого составила 100 квадратных метров.

К сожалению, 45-летняя хозяйка дома получила ожоги, врачи оказали ей помощь на месте. Дознаватели МЧС приступили к установлению причин возгорания.