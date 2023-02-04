Владимир
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Владимир
+1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЗдоровье4 февраля 2023 7:22

Во Владимирской области за сутки подтвержден 41 новый случай коронавируса

Такие результаты получены в ходе лабораторных исследований на утро 4 февраля
Алексей КОТМЫШЕВ
.

.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Владимирской области, за прошедшие 24 часа в регионе подтвержден 41 новый случай заражения коронавирусной инфекцией.

На первом месте в сводке Владимир, где подтвердилось семь случаев, на втором месте Муромской, Ковровский и Гусь-Хрустальный районы, где зарегистрировано по шесть новых случаев заражения.

В Александровском районе подтверждено четыре случая, в Киржачском, Меленковском и Вязниковском районах по два, в Кольчугинском, Камешковском, Гороховецком и Суздальском районах по одному случаю.

В остальных муниципалитетах новых заражений не выявлено. Таким образом, с начала эпидемии во Владимирской области официально зарегистрировано 179399 случаев заражения коронавирусом.