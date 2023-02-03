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НовостиПроисшествия3 февраля 2023 13:10

В Судогде подростка приговорили к 6 годам колонии за убийство знакомого

Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
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Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Судогде несовершеннолетний приговорен к 6 годам лишения свободы за причинение смерти знакомому.

Следствием и судом установлено, что в ночь с 15 на 16 августа 2021 года несовершеннолетний в состоянии алкогольного опьянения приехал к дому своего знакомого, чтобы потребовать от него долг в размере 47,5 тысяч рублей. На фоне внезапно возникших личных неприязненных отношений подросток начал избивать 42-летнего мужчину руками и ногами. От полученных повреждений мужчина скончался на месте происшествия.

Вину в совершенном преступлении обвиняемый не признал. Он будет отбывать наказание в исправительной колонии общего режима.