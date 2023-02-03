В поселке Вольгинском комиссия прокуратуры обнаружила массу нарушений

Фото: прокуратура Владимирской области

Как сообщает прокуратура Владимирской области, надзорное ведомство завершило работу в поселке Вольгинский Петушинского района, где после скандала с сокращением бригады скорой медицинской помощи всю неделю работала комиссия в составе сотрудников областной и районной прокуратур.

В общей сложности за неделю к прокурорам обратилось почти 40 жителей поселка с вопросами о нарушениях их прав в сфере ЖКХ, здравоохранения и транспортной доступности. По всем фактам сейчас проводятся проверки.

Также надзорное ведомство проверило работу поселковой администрации, дома культуры, школы и детского сада и практически везде нашлись нарушения.

Среди прочего прокуратура называет несоблюдение требований трудового и санитарно-эпидемиологического законодательства, требований пожарной безопасности, нарушения при рассмотрении обращений граждан, защите прав инвалидов и другое.

Кроме того, серьезные претензии возникли к местной управляющей компании. Претензии настолько серьезные, что речь идет о передаче материалов прокурорской проверки следователям для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.