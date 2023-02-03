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НовостиОбщество3 февраля 2023 11:01

Во Владимире после прокурорской проверки нотариуса лишили лицензии

Надзорное ведомство вскрыло в его работе серьезное нарушение
Алексей КОТМЫШЕВ
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Фото: Алексей БУЛАТОВ

Как сообщает прокуратура Владимирской области, надзорным ведомством региона была проведена проверка соблюдения законодательства о нотариате.

В ходе проверки был установлен факт изготовления одним из нотариусов, действующих во Владимире, доверенности от имени человека, который не давал на это согласие.

В связи с данным обстоятельством прокуратура обратилась в Ленинский районный суд областного центра, потребовав лишить данного нотариуса права на дальнейшую работу в связи с нарушением требований закона.

Суд требование надзорного ведомства удовлетворил. Решение в законную силу не вступило.