В районные больницы Владимирской области поступило 33 автомобиля

фото регионального Минздрава

В январе этого года 12 медицинских учреждений получили новые машины «Лада Нива Трэвел». Обновление автопарка предусмотрено в рамках реализации программы модернизации первичного звена нацпроекта «Здравоохранение».

33 новых машины на общую сумму свыше 31 миллиона рублей предназначены для оказания медпомощи, забора анализов и доставки лекарственных препаратов.

По 4 автомобиля получили Кольчугинская центральная районная больница, Муромская городская больница №3, Петушинская и Собинская районные больницы, Гусь-Хрустальная городская больница. По 3 автомобиля - Камешковская центральная районная больница и Суздальская районная больница. По 2 автомобиля - Киржачская и Ковровская районные больницы. По 1 – Гороховецкая, Селивановская и Юрьев-Польская центральные районные больницы.