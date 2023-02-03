Во Владимире жители аварийного дома добились увеличения стоимости комнаты до 3 млн рублей

. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Противостояние жителей аварийных домов и чиновников иной раз решается через суд. И, как оказывается, бывают случаи, когда решение пересматривается в сторону жильцов.

Так во Фрунзенский районный суд г.Владимира обратилась мэрия областного центра. Чиновники требовали принудительно изъять путем выкупа с выплатой денежного возмещения у супругов принадлежащей им в равных долях комнаты в коммунальной квартире в аварийном многоквартирном доме №23-в по Суздальскому проспекту. Стоимость комнаты оценили в 1 миллион 800 тысяч рублей.

Супруги обратились в прокуратуру. Так как были несогласны с суммой. И действительно, вопреки положениям Жилищного кодекса РФ, в выкупную стоимость не была включена сумма компенсации за непроизведенный капитальный ремонт. Городская прокуратура подала апелляцию. В областном суде назначили дополнительную экспертизу. По ее результатам, общая сумма возмещения превысила три миллиона рублей. Эту сумму и должна теперь выплатить мэрия Владимира.