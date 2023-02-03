Козий парк во Владимире перешел в ведение госкорпорации ДОМ.РФ

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Территория "Козьего парка" во Владимире сменила собственника. Теперь участок, располагающийся между ДТЮ и проспектом Строителей, а конкретно территория, носящая официально статус "Парк Счастливых", находится в ведении госкорпорации ДОМ.РФ.

Как нам пояснили в отделе по связям с общественностью ВлГУ, это федеральный участок земли. Поэтому только государство может решать, в чьем оперативном управлении он будет находиться.

"Козий парк был передан в управление ДОМ.рф еще в сентябре прошлого года. По вопросам развития парка необходимо обратиться в данную организацию", рассказала официальный представитель университета Наталья Шапшай и уточнила также, что участок со стадионом возле общижитий вуза остается в оперативном управлении ВлГУ.

В ДОМ.РФ пока не смогли сказать, что будет с данной территорией. По их словам, вопрос сейчас находится в проработке.