В Суздале появится аллея масленичных чучел

фото их телеграм-канала Правительства Владимирской области

На смену елкам на Кремлевской улице Суздаля придут масленичные куклы. Мэрия древнего города приглашает принять участие в творческом конкурсе. Деревянный каркас предоставит администрация. От всех желающих – креативная идея оформления чучела Масленицы в исконно русском стиле с суздальским колоритом.

Заявки принимаются до 6 февраля по номеру 2-12-78 или на электронный адрес: suz.adm-culture@yandex.ru. Фигуры будут установлены 20 февраля.

Кстати, выставка масленичных кукол ежегодно проходит и во Владимире, перед зданием областного суда. Однако пока о приеме заявок мэрия не сообщает.