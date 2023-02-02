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НовостиПроисшествия2 февраля 2023 8:41

В Киржаче местный житель обвиняется в смертельном избиении 75-летней матери

Преступление произошло в ходе ссоры
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: СУ СК России по Владимирской области

Фото: СУ СК России по Владимирской области

Как сообщает Следственное управление СК России по Владимирской области, на днях завершено расследование уголовного дела, возбужденного по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека».

В преступлении обвиняется 45-летний местный житель. По версии следствия, 2 декабря он был очень пьян и поругался с 75-летней матерью. В ходе конфликта сын нанес женщине удары, от которых она скончалась на месте происшествия.

Сам мужчина вину признал и в совершенном поступке раскаялся.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано на рассмотрение в Киржачский районный суд.