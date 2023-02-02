Житель Коврова до смерти забил кирпичом своего знакомого

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Ковровским городским судом вынесен приговор в отношении местного жителя. Он признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.

Установлено, в начале июня прошлого года мужчина и его знакомый находились в лесу в пойме реки Клязьма, где возле костра, огороженного кирпичами и камнями, выпивали. Потерпевший начал оскорблять осужденного, после чего тот начал бить обидчика руками голове. Затем он взял кирпич и нанес им удар в грудь и живот. Через некоторое время его приятель умер, сообщают в областной прокуратуре.

Признавая себя виновным во время предварительного следствия, в ходе рассмотрения дела мужчина свою причастность к совершению преступления отрицал. Однако гособвинение предоставило неопровержимые доказательства.

Приговором суда виновному назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 9 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.