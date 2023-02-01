Во Владимире у мужчины украли 10 тысяч рублей в трехлитровой банке

. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, сотрудники городского главка полиции Владимира раскрыли кражу денег и на днях задержали подозреваемого, которым оказался 40-летний житель Судогды.

По версии следствия, мужчина в середине января был приглашен в гости к своему новому знакомому из Юрьевца. Вместе с 36-летним хозяином они пили спиртное, и когда гостеприимный владелец квартиры уснул, мужчина заметил у него трехлитровую банку, наполненную десятирублевыми монетами.

Тогда он решил стащить банку, и высыпал монеты в пакет. Также гость прихватил наличные из шкатулки, с чем и был таков. В общей сложности сумма ущерба составила 18 тысяч рублей.

После заявления хозяина о краже полицейские вычислили и задержали подозреваемого. На тот момент купюры он уже успел потратить, а монеты у него нашли и изъяли.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело. Подозреваемого на время расследования отпустили под подписку о невыезде.