Владимирское УФСБ обнаружило возможные каналы утечки государственной тайны

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Как сообщает Управление ФСБ России по Владимирской области, проверки проводились в рамках федерального контроля за обеспечением защиты государственной тайны. В ходе мероприятий был вскрыт ряд недостатков в системе защиты такой информации, и были приняты меры по устранению условий, создающих возможную угрозу России.

Так, в ряде организаций и учреждений Владимирской области в ходе контроля за состоянием режима секретности были обнаружены недостатки в системе защиты гостайны и возможные каналы утечки государственных секретов.

В отношении нарушителей возбуждались административные дела. Так, за нарушение требований о защите информации, составляющей государственную тайну, было возбуждено 91 административное дело. За нарушение условий, предусмотренных лицензией на проведение работ с такой информацией — три дела. Кроме того, в адрес руководителей организаций было внесено 94 представления об устранении причин и условий таких нарушений и еще 107 представлений об устранении условий, способствующих реализации угроз безопасности России. Часть провинившихся сотрудников была уволена.

Проверки будут продолжены.