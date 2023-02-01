В Гусь-Хрустальном в приюте для животных обнаружилось множество нарушений

. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Как сообщает прокуратура Владимирской области, по многочисленным обращениям местных жителей надзорное ведомство Гусь-Хрустального района провело проверку приюта для бездомных животных, который находится в райцентре на улице Курловская, 1.

В ходе проверки было установлено, что в учреждении отсутствует зона для временного содержания собак и кошек, в том числе манеж-приемная, карантинное отделение, стационар и изолятор. Кроме того, в приюте не была организована ветеринарная помощь животным: необходимого количества лекарств не имелось, не было также ветеринарных инструментов и расходных материалов, а также оборудования для проведения хирургических операций.

На входе в приют не был установлен дезинфекционный коврик, а в помещении не нашлось правил поведения дли посетителей и волонтеров, а также правил приема гуманитарной помощи.

Помимо прочего, в приюте не велся учет поступающих и убывающих животных, не имелось сведений о вакцинации, кастрации, стерелизации и так далее. Наконец, в помещениях не соблюдались правила пожарной безопасности.

В связи с этим прокуратура обратилась с иском в Гусь-Хрустальный городской суд, потребовав устранить нарушения.

На днях суд удовлетворил требования прокуратуры, решение в законную силу не вступило.

Устранение нарушений находится на контроле надзорного ведомства.