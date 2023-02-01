47 процентов жителей Владимирской области удовлетворены своим здоровьем

. Фото: Михаил ФРОЛОВ

С 5 сентября по 4 октября 2022 года в регионе прошло ежегодное выборочное наблюдение состояния здоровья населения. Оно проводилось в 19 населенных пунктах путем опроса интервьюерами населения по месту постоянного проживания в 648 домашних хозяйствах.

Жители Владимирской области по-разному оценили свое здоровье. Так, 47,7 процентов опрошенных в возрасте 15 лет и старше оценили состояние своего здоровья как удовлетворительное. Чуть меньше респондентов оценили свое текущее состояние как хорошее – 40,1%. Очень хорошо себя чувствовало всего 2,3% респондентов, а вот 9,4% оценили свое самочувствие как плохое. Очень плохим свое текущее состояние здоровья назвали 0,5%.

Данные о здоровье респондентов до 14 лет были получены от родителей. Самыми здоровыми оказались малыши 0-2 лет: очень хорошо себя чувствовало 26,8% и хорошо – 73,2%. Дети 3-6 лет оценили свое текущее состояние чуть иначе: 8,7% отметили, что чувствуют себя очень хорошо, а 91,3% – хорошо. Опрошенные владимирцы в возрасте 7-14 лет в большинстве своем чувствуют себя хорошо. Так оценили свое состояние 88,2% респондентов. Очень хорошо свое здоровье оценили 6,8%, удовлетворительно – 4,5%. Плохо себя чувствовало на момент наблюдения 0,4% опрошенных.