В Совете Федерации РФ пройдут дни Владимирской области

Фото с сайта Совета Федерации РФ.

Сенатор от Владимирской области Андрей Шохин у себя в телеграм-канале сообщил, что его комитет утвердил программу проведения Дней Владимирской области в Совете Федерации. Они состоятся с 13 по 15 февраля 2023 года.

Суть дней 33 региона заключается в том, что в Совфеде пройдут расширенные заседания шести комитетов Совета Федерации. На них будут рассмотрены актуальные вопросы для Владимирской области.

"В рамках нашего Комитета мы обсудим тему модернизации коммунальной инфраструктуры и расселения аварийного жилищного фонда на территории Владимирской области. Этот вопрос социально значимый и мы надеемся заручиться поддержкой федерального центра в его решении", написал Шохин в телеграм-канале.