В Коврове пьяного водителя поймали с фальшивыми правами

. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Коврове в городской суд передано уголовное дело в отношении мужчины, которого обвиняют в управлении автомобилем в состоянии опьянения. Отягчающим обстоятельством является то, что он уже один раз был поймал на управлении машиной под алкогольными парами и ездил по поддельным правам.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, мужчину в ноябре 2022 года сел за руль своего автомобиля после того, как выпил, по дороге его остановил сотрудник ДПС. Полицейский попросил мужчину пройти медосвидетельствование. И по его итогам у водителя концентрация абсолютного этилового спирта в пробе выдыхаемого им воздуха превысила предельно допустимые значения более чем в три раза. Позже выяснилось, что и права то у него были ненастоящие.

Теперь судьбу мужчины будет решать Ковровский городской суд.