Житель Гусь-Хрустального до смерти забил сожителя своей знакомой

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Гусь-Хрустальный городской суд вынес приговор в отношении местного жителя. Он признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.

Установлено, что 5 и 6 января прошлого года мужчина находился у себя дома в Гусь-Хрустальном вместе со своим знакомым, с которым они выпивали. В ночь на 7 января пьяные приятели направились к знакомой осужденного, сожителя которой он считал виноватым в гибели брата.

Войдя в квартиру женщины, мужчина подошёл к дивану, на котором спал потерпевший, стащил его на пол и нанес не менее 5 ударов кулаками по голове и рукам и не менее 2 ударов ногами по грудной клетке. После этого осужденный выволок пострадавшего в прихожую, а затем в общий коридор, нанеся тому ещё не менее 7 ударов кулаком по голове. Он скончался в больнице от отека и дислокации головного мозга в результате черепно-мозговой травмы, сообщили в областной прокуратуре.

Приговором суда виновному назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.