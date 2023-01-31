Во Владимирском планетарии открылась обновленная выставка метеоритов

фото Владимирского планетария

Во Владимирском планетарии обновилась выставка «Метеориты – гости из космоса».

Большинство из представленных метеоритов были найдены на территории России: Челябинский, Сихотэ-Алинский метеориты и другие. Есть интересные экземпляры из других уголков мира: железный метеорит Каньон Дьявола, один из множества осколков оставшихся после падения 50 тысяч лет назад космического тела в Аризонской пустыне; каменные метеориты из Африки и Южной Америки; осколок самого древнего из найденных метеоритов Альенде из Мексики возрастом 4,5 миллиардов лет. В экспозиции есть ударная брекчия – обломок породы, найденной в Каменском кратере (диаметр 25 километров), который образовался после падения 49 миллионов лет назад огромного метеорита на территории Ростовской области.

Интерактивный аппарат «Образование кратеров» поможет наглядно увидеть, как происходит формирование кратеров после падения.