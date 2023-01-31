Владимир
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Владимир
-1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество31 января 2023 11:36

В прокуратуру Владимирской области "сватают" прокурора Псковской области

Алексей СУХОВ
Алексей СУХОВ
.

.

31 января в ряде телеграм-каналов 33 региона появилась информация о том, что прокуратуру Владимирской области может возглавить Иван Грибов, который сейчас является прокурором Псковской области.

Впрочем, в прокуратуре региона заявили, что пока не обладают информацией об этом. И в данный момент обязанности прокурора региона продолжает исполнять Андрей Жугин, который занял это кресло после ухода на пенсию Владислава Малкина. Вообще, слухи о назначении прокурором Владимирской области того или иного высокопоставленного представителя ведомства возникают достаточно регулярно. Также было и перед появлением в регионе Малкина.

Что касается Ивана Грибова, то о нем известно также, что он является государственным советником юстиции 3 класса, кандидатом юридических наук.