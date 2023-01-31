В прокуратуру Владимирской области "сватают" прокурора Псковской области

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31 января в ряде телеграм-каналов 33 региона появилась информация о том, что прокуратуру Владимирской области может возглавить Иван Грибов, который сейчас является прокурором Псковской области.

Впрочем, в прокуратуре региона заявили, что пока не обладают информацией об этом. И в данный момент обязанности прокурора региона продолжает исполнять Андрей Жугин, который занял это кресло после ухода на пенсию Владислава Малкина. Вообще, слухи о назначении прокурором Владимирской области того или иного высокопоставленного представителя ведомства возникают достаточно регулярно. Также было и перед появлением в регионе Малкина.

Что касается Ивана Грибова, то о нем известно также, что он является государственным советником юстиции 3 класса, кандидатом юридических наук.