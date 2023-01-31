Во Владимирской области увеличилось число заболевших гриппом "В"

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Во Владимирской области растет заболеваемость ОРВИ и гриппом, показатель на 10 тысяч населения составил 76,8, что на 14,8% больше по сравнению с предыдущей неделей.

За медицинской помощью в области обратилось 10171 человек с признаками ОРВИ. Во Владимире зарегистрировано 3469 обращений в лечебные учреждения.

Центром гигиены и эпидемиологии в Владимирской области на прошедшей неделе было проведено 416 исследований. Среди циркулирующих респираторных заболеваний преобладающими остаются вирусы гриппа (46,7%). Наряду с активной циркуляцией вирусов гриппа А (H1N1) увеличивается активность и вирусов гриппа B. Из числа респираторных вирусов негриппозной этиологии лидерство остается за риновирусами, РС-вирусами, и метапневмовирусами, также выделяются баковирусы и аденовирусы.