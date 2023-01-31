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НовостиПроисшествия31 января 2023 11:03

Пожар в промзоне Владимира полностью ликвидирован

Алексей СУХОВ
Алексей СУХОВ
Фото ГУ МЧС России по Владимирской области.

Фото ГУ МЧС России по Владимирской области.

Пресс-служба ГУ МЧС России по Владимирской области сообщает о том, что в 12.40 был полностью потушен пожар в промзоне Владимира на улице 16 лет Октября.

Напомним, что 31 января в 9.23 поступило сообщение о пожаре цеха в промзоне по адресу: улица 16 лет Октября, 100. Территория цеха по резке полиуретана на площади в 525 квадратных метров была сильно задымлена.

На месте работали 3 звена газодымозащитной службы, 10 единиц техники, 31 человек, в том числе подразделение пожарной охраны «Точмаш». Погибших и пострадавших нет.