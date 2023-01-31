Власти Владимира планируют построить в микрорайоне Веризино семь многоэтажек

. Фото: Александр УТКИН

Администрация города Владимира выложила у себя на сайте проект развития микрорайона Веризино для общественного обсуждения. В двух объемных томах, по сути, сформирован прогноз будущего расширения микрорайона, а также серьезное увеличение численности населения.

Так, власти планируют в ближайшие годы построить в Веризино семь многоэтажных домов. Причем, это явно будут не дома в форме "свечек", так как в проекте межевания территории указано, что на возведение домов необходимо 50 гектаров земли.

При этом после ввода домов в эксплуатацию в Веризино численность населения вырастет почти в четыре раза - с 3400 до 12 400 человек. Естественно, что под такое количество населения понадобятся дополнительные школа, детсад и другая сопутствующая инфраструктура. Все это есть в документах. Однако владимирцы могут внести предложения и замечания по проекту в ближайшие дни.