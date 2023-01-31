Во Владимире мастер по ремонту украл из квартиры клиента два телевизора

Фото: УМВД России по Владимирской области

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, в середине января в полицию Ленинского района Владимира обратился 38-летний житель Москвы, который рассказал, что из его владимирской квартиры исчезли два телевизора и кухонный смеситель стоимостью 32 тысячи рублей.

Сам хозяин заподозрил в краже мастера, который делал ему ремонт. Однако уже на финальном этапе между мужчинами произошел конфликт на почве того, что хозяин оказался недоволен ремонтом и решил не доплачивать работнику, что его не устроило.

В ходе просмотра записей с камер видеонаблюдения полицейские выяснили, что мастер действительно приезжал, чтобы забрать свои инструменты, а заодно прихватил телевизоры и смеситель в качестве компенсации.

Вскоре 49-летнего жителя Суздальского района задержали, свою вину он отрицать не стал и все вернул.

По факту кражи следователи полиции возбудили уголовное дело.