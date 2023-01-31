Во Владимире сотрудник СИЗО передавал заключенному секретные документы

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Как сообщает Управление ФСБ России по Владимирской области, на днях Владимирский областной суд вынес приговор бывшему 28-летнему оперуполномоченному следственного изолятора ИК-7 регионального УФСИН, который обвинялся в разглашении сведений, составляющих государственную тайну.

Преступление было раскрыто сотрудниками областного главка ФСБ с участием отдела собственной безопасности УФСИН России по Владимирской области.

Суд установил, что оперуполномоченный, имевший доступ к сведениям, составляющим государственную тайну, в ноябре 2020 года привлек одного из заключенных к изготовлению служебной документации по мобилизационной подготовке и гражданской обороне сотрудников ИК-7. По данной теме он передал заключенному необходимые бумаги, чтобы тот выполнил поручение.

Таким образом, постороннему стали известны секретные сведения. В сентябре 2022 года было возбуждено уголовное дело, а на днях Владимирский областной суд приговорил экс-сотрудника СИЗО к 1,5 годам лишения свободы условно с лишением права занимать госдолжности, связанные с допуском к секретной документации, сроком на 2 года.